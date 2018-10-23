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Yasemin Adar finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda Türkiye’yi temsil eden Yasemin Adar, finale yükseldi.

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Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda Türkiye’yi temsil eden Yasemin Adar, finale yükseldi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Yasemin Adar, yarı finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı.

Rakibini 9-1 yenen Yasemin, adını finale yazdırdı.

İlk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva’ya 10-0’la teknik üstünlük sağlayan milli güreşçi, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki’yi 7-0’la geçmişti.

Yasemin, yarın akşam finalde ABD’li Adeline Maria Gray ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

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