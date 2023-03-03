Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal, finale yükseldi!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 3000 metre elemelerinde iki seri koşuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden milli atlet Emine Hatun Mechaal, ilk seride 9.03.03 koşarak final biletini aldı. İkinci seride piste çıkan Yasemin Can da son turlarda temposunu yükselttiği elemede 9.01.34 ile adını finale yazdırdı.
Yarın koşulacak finalde şu isimler yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Almanya
|Konstanze Klosterhalfen
|8.53.50
|2
|Finlandiya
|Camilla Richardsson
|8.53.60
|3
|Büyük Britanya
|Hannah Nuttall
|8.53.72
|4
|İtalya
|Ludovica Cavalli
|8.54.40
|5
|Slovenya
|Marusa Mismas Zrimsek
|8.56.71
|6
|İspanya
|Marta Perez
|8.56.82
|7
|Almanya
|Hanna Klein
|8.59.28
|8
|İtalya
|Nadia Battocletti
|8.59.65
|9
|Hollanda
|Maureen Koster
|9.00.33
|10
|Büyük Britanya
|Melissa Courtney-Bryant
|9.00.40
|11
|Letonya
|Agate Caune
|9.01.33
|12
|Türkiye
|Yasemin Can
|9.01.34
|13
|Türkiye
|Emine Hatun Mechaal
|9.03.03
|14
|İspanya
|Marta Garcia
|9.06.14
|15
|Portekiz
|Mariana Machado
|9.07.78