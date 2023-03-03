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Spor

Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal, finale yükseldi!

Milli atletler Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede finale yükseldi.

AA3 Mart 2023 Cuma 00:45 - Güncelleme:
Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal, finale yükseldi!
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 3000 metre elemelerinde iki seri koşuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden milli atlet Emine Hatun Mechaal, ilk seride 9.03.03 koşarak final biletini aldı. İkinci seride piste çıkan Yasemin Can da son turlarda temposunu yükselttiği elemede 9.01.34 ile adını finale yazdırdı.

Yarın koşulacak finalde şu isimler yarışacak:


ÜLKESPORCUDERECE
1AlmanyaKonstanze Klosterhalfen8.53.50
2FinlandiyaCamilla Richardsson8.53.60
3Büyük BritanyaHannah Nuttall8.53.72
4İtalyaLudovica Cavalli8.54.40
5SlovenyaMarusa Mismas Zrimsek8.56.71
6İspanyaMarta Perez8.56.82
7AlmanyaHanna Klein8.59.28
8İtalyaNadia Battocletti8.59.65
9HollandaMaureen Koster9.00.33
10Büyük BritanyaMelissa Courtney-Bryant9.00.40
11LetonyaAgate Caune9.01.33
12TürkiyeYasemin Can9.01.34
13TürkiyeEmine Hatun Mechaal9.03.03
14İspanyaMarta Garcia9.06.14
15PortekizMariana Machado9.07.78

  • Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
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