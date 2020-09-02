Kasımpaşa Kulübü, Debreceni'de forma giyen kanat oyuncusu Kevin Varga ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Macaristan Ligi ekiplerinden Debreceni takımında forma giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'nın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
İmza töreninde sportif direktör Emir Saraç da hazır bulundu.
YASİN DÜLGER KASIMPAŞA'DA
Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yasin Dülger'in, sağlık kontrolleri sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.