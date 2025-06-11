Yasin Özcan: İlk kez milli forma giydim

Hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'ndan Yasin Özcan iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi

Milli takım ile ilk maçına çıkan Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık, küçük bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik, bu bizi biraz düşürse de oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da hazırlık maçı olarak görmüyoruz, Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı. Onun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Kaybedilmiş bir maç olarak değil, hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin, ilk kez forma giymesi hakkında ise, "İlk kez forma giydim, sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti. Kamp genel olarak çok iyi oldu, beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maçta eksiklerimi görme şansım oldu, bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek, çalışarak devam edeceğim. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan Ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı." şeklinde konuştu.