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Spor

Yasin Özcan Premier Lig yolcusu

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan adım adım Premier Lig ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. Ada ekibi genç yıldız için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.

TRT Spor14 Ocak 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Yasin Özcan Premier Lig yolcusu
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Yasin Özcan, Aston Villa yolunda... Premier Lig ekibi, Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.

18 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Birmingham ekibinin, 7 milyon avroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Kasımpaşa, Yasin Özcan'ın gelecekteki satışından da pay almayı planlıyor.

18 yaşındaki futbolcunun bu hafta sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Kasımpaşa altyapısından yetişen Yasin Özcan, 2022 - 2023 sezonunda A takıma yükseldi. Sol stoper ve sol bek oynayan 18 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa forması ile çıktığı 78 maçta 5 kez fileleri sarstı, 3 gol pası verdi.

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