Yasin Öztekin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin Euro'nun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.

Yasin Öztekin, bu sezon Göztepe'de 30 maça çıktı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)