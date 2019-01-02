Yasin Öztekin Fenerbahçe'nin transfer listesinde yok

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli bir dönem yaşanırken hemen her gün birbirinden farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Göztepe forması giyen Yasin Öztekin.

Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin için Göztepe'ye transfer teklifi yaptığı ve takas ihtimallerinin de ortada olduğu iddia edilirken, Sporx.com'un edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp, Yasin Öztekin transferi için herhangi bir temasta bulunmadı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da Yasin Öztekin transferi için herhangi bir talebi bulunmuyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 15 futbolculuk bir transfer listesi üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, ekonomik sıkıntılardan dolayı sanılandan daha zorlu bir transfer dönemi geçiriyor.

(Sporx)