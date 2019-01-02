Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yasin Öztekin Fenerbahçe'nin transfer listesinde yok

Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin'i transfer edeceği iddiaları kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; 'gündemde değil'.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli bir dönem yaşanırken hemen her gün birbirinden farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Göztepe forması giyen Yasin Öztekin.

Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin için Göztepe'ye transfer teklifi yaptığı ve takas ihtimallerinin de ortada olduğu iddia edilirken, Sporx.com'un edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp, Yasin Öztekin transferi için herhangi bir temasta bulunmadı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da Yasin Öztekin transferi için herhangi bir talebi bulunmuyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 15 futbolculuk bir transfer listesi üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, ekonomik sıkıntılardan dolayı sanılandan daha zorlu bir transfer dönemi geçiriyor.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA