Yasin Öztekin fırtınası! 4 gol 2 asist
Süper Lig'de Yasin Öztekin fırtınası esiyor... 31 yaşındaki forvet Atiker Konyaspor ağlarını da havalandırdı, 3 maçta gol sayısını 4'e yükseltti. Yasin'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor...
Sözleşmesi bitmesinin ardından Galatasaray'dan ayrılan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, Süper Lig'de göz kamaştıran performans sergiliyor...
Atiker Konyaspor maçını da boş geçmeyen 31 yaşındaki oyuncu, 3 maçta 4. golünü kaydetti. Yasin'in 2 de asisti bulunuyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.