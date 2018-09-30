Yasin Öztekin fırtınası! 4 gol 2 asist Süper Lig'de Yasin Öztekin fırtınası esiyor... 31 yaşındaki forvet Atiker Konyaspor ağlarını da havalandırdı, 3 maçta gol sayısını 4'e yükseltti. Yasin'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor...