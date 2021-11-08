8 Kasım 2021 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 21:34

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'in savunma oyuncusu Romain Thomas, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz için övgü dolu sözlerde bulundu. Romain Thomas, Burak Yılmaz için, "36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o." ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ, ÇOK TEHLİKELİ"

Burak Yılmaz'ın hala çok tehlikeli bir futbolcu olduğunu söyleyen Thomas, "Onu hep takip ediyorum. Birçok özelliği var ve yüksek çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"GÜVEN KAYBI YAŞIYOR OLABİLİR"

Takımına bağlı bir isim. İşler geçen yıla göre biraz daha kötü gidiyor. PSG ve Sevilla maçı sonrasında bir güven kaybı yaşıyor olabilir.

"LİGUE 1'DEKİ EN İYİ FORVET BURAK YILMAZ"

Burak Yılmaz'ın çok fazla deneyime sahip bir golcü olduğunu belirten Thomas, "36 yaşında olmasına rağmen hala Ligue 1'deki en iyi forvet o." ifadelerini kullandı.

3 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Lille formasıyla 15 resmi maça çıkan milli oyuncu Burak Yılmaz, 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.