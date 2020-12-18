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Spor

Yasir Subaşı top başı yaptı

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Karahan Yasir Subaşı çalışmalara başladı.

IHA18 Aralık 2020 Cuma 09:36 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 09:36
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Hes Kablo Kayserispor’da Yasir Subaşı’dan iyi haber geldi. Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan ve sol köprücük kemiği kırılan Yasir Subaşı 3 hafta aradan sonra çalışmalara başladı. Takım arkadaşlarından ayrı çalışan ve düz koşu yapan sol bel oyuncusu birkaç hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Yasir Subaşı, "bir futbolcu için en zor olanı sakatlanıp takımdan ayrı kalmak. Bir an önce iyileşip formamı giymek istiyorum. Futbol oynamayı ve formamı giymeyi çok özledim" dedi.

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