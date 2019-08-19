Yasmani Copello Escobar birinci oldu
Milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, Diamond League'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08’lik derecesiyle birinci oldu.
Yasmani Copello Escobar, Diamond League'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08’lik derecesiyle birinci oldu.
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