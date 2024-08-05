İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,352
  • EURO
    36,5261
  • ALTIN
    2599.46
  • BIST100
    10036.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te repesaja kaldı
Spor

Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te repesaja kaldı

Paris 2024'te milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Yasmani Copello ve Berke Akçam, Paris 2024'te repesaja kaldı
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engellinin elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı.

Milli atlet Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi.

Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, yarın TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

  • paris 2024
  • Yasmani Copello
  • Berke Akçam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.