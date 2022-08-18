İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0799
  • EURO
    18,3436
  • ALTIN
    1023.67
  • BIST100
    3020.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde
Spor

Yasmani Copello ve Tuğba Güvenç Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde

Bu yıl 25'incisi Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello 400 metre engellide, Tuğba Güvenç ise 3 bin metre su engellide finale kaldı.

DHA18 Ağustos 2022 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli yarı finalinde Yasmani Copello, serisini 49.34 ile galip tamamlayarak finale kaldı. 2016'da Avrupa Şampiyonu, 2018'de Avrupa ikincisi olan Yasmani Copello, 400 metre engellide üst üste üçüncü finalini yarın TSİ 23:00'te koşacak.

3 bin metre su engelli seçmesinde Tuğba Güvenç, 9:31.86 koşarak finale yükseldi.

Kadınlar 800 metrede yarışan Ekaterina Guliyev ise seçme serisini üçüncü bitirerek yarı finale adını yazdırdı. Guliyev, hızlı koşulan ilk seride 2:01.59 koşarak yarı final vizesi aldı.

  • Avrupa Atletizm Şampiyonası
  • Yasmani Copello
  • Tuğba Güvenç
  • Ekaterina Guliyev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.