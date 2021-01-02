Yassine Benzia 7 ay sonra idmanlara başladı

02 Ocak 2021 Cumartesi 00:34 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:34

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da Türkiye'deki gibi beklenen performansları sergileyemeyen Benzia, Fransa'nın doğusunda trafik kazası geçirerek elini kaybetme tehlikesi geçirmişti. Uzun süren tedavi sürecinin sonunda Benzia yeniden kulübü Dijon ile idmanlara çıktı ancak 1 el parmağının kurtarılamadığı belirlendi. Benzia'nın idmanlarda bir süre özel bir atel ve eldiven yardımıyla bulunacağı belirtildi.

Açıklama yapan Benzia, yeniden sahalara döndüğü için duyduğu sevinci belirterek, "Yeniden maçlara çıkabileceğim tarihi bilmiyorum ama çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Çok uzun ve zor bir yol katettim. Büyük bir sınav verdim ve şimdi çok mutluyum. İlk adımdan sonra devamının nasıl gelişeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

2018 yılında Fenerbahçe'ye Lille'den kiralanan Benzia, beklentileri karşılayamamış ve sezon sonunda kulübüne dönmüş ve ardından Olympiakos'a kiralanmıştı. 6 ay sonra kulübüne geri gönderilen Benzia Ocak 2020'de Dijon'a gitmişti.