17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4603
  • 6,1201
  • 227.283
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yatmaya mı geldin!

Lider Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de moraller dibe vururken, taraftarların hedefinde ara transferde alınan Tolgay Arslan var.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir’in attığı ilk gol öncesi İrcan Can Kahveci’den üst üste çalımlar yiyen gurbetçi oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdıran taraftarların, “Yatmaya mı geldin Tolgay!” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Mehmet Topal’ın sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta ilk 11’de sahaya çıkan Tolgay Arslan, ilk goldeki hatasının yanı sıra ikinci gol öncesi de golün kahramanı Mossoro’yu tutamayarak yenilginin mimarlarından oldu. Tolgay’ın fizik olarak çok güçsüz görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ziyarete 95 yaşındaki dedenin duası damga vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Buteflika ülkesine döndü

Buteflika ülkesine döndü

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

'Türkiye’nin geleceğini inşa edecek harekettir'

'Türkiye’nin geleceğini inşa edecek harekettir'

Başkan Erdoğan paylaştı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan paylaştı: Bozulmasın o güzel gözler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA