Başakşehir’in attığı ilk gol öncesi İrcan Can Kahveci’den üst üste çalımlar yiyen gurbetçi oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdıran taraftarların, “Yatmaya mı geldin Tolgay!” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Mehmet Topal’ın sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta ilk 11’de sahaya çıkan Tolgay Arslan, ilk goldeki hatasının yanı sıra ikinci gol öncesi de golün kahramanı Mossoro’yu tutamayarak yenilginin mimarlarından oldu. Tolgay’ın fizik olarak çok güçsüz görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.