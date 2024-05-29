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Spor

Yayın gelirinde en büyük pay şampiyonun! Galatasaray'ın kazancı 239,9 milyon lira

2023-2024 sezonu tamamlandı ve Süper Lig takımlarının yayın gelirlerinden kasalarına girecek miktar belli oldu. En büyük pay sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın oldu. İşte detaylar...

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Yayın gelirinde en büyük pay şampiyonun! Galatasaray'ın kazancı 239,9 milyon lira
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu.

Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.

Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.

Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.

Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon avro.

Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon avro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon avroya tekabül ediyor.

Beşiktaş'taki 90,1 milyon avroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon avroda kaldı.

Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon avroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon avro gelir elde edebildi.

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