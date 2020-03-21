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Spor

Yayıncı kuruluştan erteleme planı

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi

21 Mart 2020 Cumartesi 09:45 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:45
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Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında üyelik dondurma, 1 ay ücretsiz izletme ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurtdışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.

DEV HİZMET

FIFA, futbolu eve getirmek için video arşivini sporseverler ile buluşturuyor. Unutulmaz müsabakalar, FIFA’nın YouTube kanalında yayınlanacak. FIFA’nın resmi Twitter hesabından yapılacak anketler sonucunda yayınlanacak maçlara karar verilecek.

(Akşam)

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