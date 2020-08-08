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Spor

Yayıncı kuruluştan Melih Şendil açıklaması

Türkiye Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'ta canlı yayında spiker krizi yaşandı. Yayıncı kuruluş çalışanı Melih Şendil'in kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı yorumları kınayan bir açıklama yayınladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:15
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Yayıncı kuruluştan yapılan açıklama şu şekilde:

beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

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