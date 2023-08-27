Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu

30. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.



Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 51'i başpehlivan ile 674 güreşçi katıldı. Finalde Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı konuşmada, başpehlivanlığı kazanan Balaban'ı tebrik etti.

Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini ifade eden Akdenizli, "Güreşlere halkımız yoğun ilgi gösterdi. Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan güreş etkinliğimizi bitirdik." diye konuştu.

Başpehlivan Balaban ise Seki'de daha önce üst üste 3 kez başpehlivan olduğunu hatırlattı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Balaban, "Bu bölgenin atmosferi ve insanı çok güzel. Güzel güreş müsabakaları çıkıyor. Birinciliğimi tüm destekçilerime armağan ediyorum." dedi.

Organizasyonda güreş ağalığını 6 milyon 30 bin lira bedelle iş insanı Şaban Karaşal kazandı.