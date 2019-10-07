21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7556
  • 6,3229
  • 276.006
  • 102719
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yedek oyuncuların düşük performansı Ersun Yanal'ı zorluyor

Sezon başından beri kritik sakatlıklar kadar yedek oyuncuların düşük performansı da Ersun Yanal'ı zorluyor. Kulübeden gelip skora katkı yapan tek isim Ferdi Kadıoğlu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde eksik kalmıştı. Ancak 7 haftada görüldü ki, sarı-lacivertlilerin asıl eksiği kulübede kaybolan yıldızlar.

Sarı-lacivertliler neredeyse ezberlenen bir 11'le sahaya çıkarken, kulübeden oyuna dahil olan isimlerden şuana kadar beklenen verim alınabilmiş değil. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanırken, sadece Ferdi Kadıoğlu ortaya bir fark koydu. Genç yıldız, ilk haftada 1 gol kaydederken, hemen ardından yaptığı asistle de kritik Başakşehir galibiyetinde önemli rol oynadı. Kulübeden gelen Zajc, Alper, Mevlüt bir varlık gösteremedi.

Teknik heyet ne yapıyor?

Mevlüt 3 maçta 25, Zajc 3 maçta 85, Alper 2 maçta 24 dakika forma şansı bulurken skora etki edemedi. Asıl kayıplar ise geçen sezon devre arasında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Tolgay, Serdar ve Sadık oldu.

Yanal, eski prensi Tolgay'a bu sezon sadece 2 kez şans tanırken, tecrübeli oyuncu toplam 6 dakikalık performansıyla bile eleştiri toplamayı başardı! Stoperler, Serdar Aziz ile Sadık ise mevkilerini Jailson'a kaptırdıkları için seyirci pozisyonundan öteye geçemedi. Tepkiler şimdilik kayıpları oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşsa da Ersun Yanal ve ekibinin kulübeden neden verim alamadığı yüksek sesle dillendiriliyor.

(Türkiye)

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cari açığa eritecek yatırım

Cari açığa eritecek yatırım

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

Fransız jandarmasının üzüm nöbeti

Fransız jandarmasının üzüm nöbeti

Fırat'ın doğusuna hazırlar: Ankara'dan emir bekliyoruz

Fırat'ın doğusuna hazırlar: Ankara'dan emir bekliyoruz

Kayıp ihbarında bulunmuşlardı, vahşet ortaya çıktı

Kayıp ihbarında bulunmuşlardı, vahşet ortaya çıktı

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'
 

POPÜLER HABERLER

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA