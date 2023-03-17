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Spor

Yekta Kurtuluş şampiyonluk adayını açıkladı...

Bodrumspor forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, bir dönem formasını giydiği Galatasaray'ın şampiyonluğa yakın olan taraf olduğunu söyledi.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Yekta Kurtuluş şampiyonluk adayını açıkladı...
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Bodrumsporlu orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, sarı-kırmızılı ekibin rekoru hak eden bir futbol sergilediğini söyledi.

Futbola İzmirspor'da başlayan 37 yaşındaki Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor, Antalyaspor ve Altay'da forma giydikten sonra şimdi TFF 1. Lig temsilcisi Bodrumspor için ter döküyor.

Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrumspor'da forma giymekten mutlu olduğunu kaydetti.

Takımın iki haftadır son dakikalarda yenilen gollerle puan kaybetmesine değinen Kurtuluş, "Lige şampiyonluk veya play-off hedefiyle başlamadık. Ancak iyi giden sonuçlardan sonra herkesin hedefi yükseldi. Bunda ilk yarıyı üçüncü bitirmemizin de etkisi var. Alınan mağlubiyetler bizi ve taraftarları yaralıyor. Bunun altından kalkabilecek bir takımız." dedi.

Galatasaray'dan sonra 2015'te Sivasspor'a transferinin kendisi için hata olduğunu anlatan Kurtuluş, "Sivasspor inanılmaz düzgün bir kulüp. Şu anda Türkiye'de en doğru yönetilen kulüplerden bir tanesi. Ancak yapı olarak, şehir olarak bana uymadı. Sonrasında yine Antalya'da güzel bir sezon geçirdim. Altay'dan sonra da proje takımı olarak Ali Şafak Öztürk ile birlikte Bodrumspor'a geldik." diye konuştu

"GALATASARAY REKORU HAK EDEN BİR OYUN OYNUYOR"

Süper Lig'de lider konumda bulunan eski takımı Galatasaray'ın bu sezon iyi bir kadro oluşturduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, çok kaliteli oyuncular geldiğine dikkati çekti.

Galatasaray'ın galibiyet serisi (14) rekorunu hak ettiğini belirten Kurtuluş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasımpaşa maçını saymayarak söylüyorum, Galatasaray rekoru hak eden bir oyun oynuyor. Rekoru hak eden bir takım var. Yönetim olarak da çok büyük bir yükün altına girdiler. İnşallah mali olarak bu yükün altından kalkarlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak şampiyonluk gelirse de mutlu olurum. Galatasaraylı her oyuncunun jübileyi burada yapma hedefi olur. Böyle bir maç beni tabii ki mutlu eder. Benim Galatasaray'dan ayrılma nedenim farklı. Bu konuya futbolu bıraktıktan sonra gireceğim. Çünkü birçok kişiyi ilgilendiren bir konu. Orada farklı mevzular vardı."

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