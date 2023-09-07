Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den sakatlık açıklaması!

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Wilfired Zaha'nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış. Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitness'a sahip olmadığını fark etti. Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık." şeklinde konuştu.

HAKIM ZIYECH

"Hakim Ziyech'in önümüzdeki hafta salı veya çarşamba takım antrenmanlarına başlamasını öngörüyoruz."

MAURO ICARDI



"Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı yok ancak son maçta anormal bir darbe aldı. Önümüzdeki hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacak"

TANGUY NDOMBELE

"Tanguy Ndombele'nin bir sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. İdeal bir oyuncunun %11-12'nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda %16'yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da %11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde."