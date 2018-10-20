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Yener İnce: Feghouli ve Fernando'nun durumunun ciddi olduğu görülüyor

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Bursaspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in sağlık durumu hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Feghouli ve Fernando'nun sakatlıklarının ciddi olabileceğini belirtti.

''CİDDİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR''

Yener İnce, "Feghouli ve Fernando'nun durumunun ciddi olduğu görülüyor" sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın yapılacak testlerin ardından Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz'in son durumu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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