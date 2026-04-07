Mircea Lucescu'nun son durumu hakkında Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." denildi.

Romanya basınında yer alan haberlerde; Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve pulmoner tromboemboli odakları (EN: Yaşamı tehdit eden ciddi bir akut damar tıkanıklığı.) olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş Üniversite Hastanesinden taburcu edileceği sırada kalp krizi geçirdi. Bükreş Üniversitesi Hastanesi, Mircea Lucescu'nun durumunun Cumartesi akşamı kötüleştiğini ve eski milli takım teknik direktörünün tekrar Yoğun Bakım'a kaldırıldığını duyurdu.