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Spor

Yeni Adana Stadyumu'nda ilk gol Marco Paixao'dan

TFF 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Altay'ı konuk etti. Maçta ilk gol Marco Paixao'dan geldi.

19 Şubat 2021 Cuma 22:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 22:46
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Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ilk maçın skoru olarak tarihe geçti.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 5. dakikalarda Marco Paixao attı. Adana Demirspor'un tek sayısını ise 83. dakikada Semih Güler kaydetti.

Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, 66. dakikada bir penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Altay son 3 maçta 2. galibityetini aldı ve puanını 38'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. 2 haftadır galibiyet alamayan Adana Demirspor ise 38 puanla 4. sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Altınordu'yu konuk edecek. Adana Demirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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