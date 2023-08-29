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Spor

Yeni adresi belli oldu! Fredrik Midtsjö, Galatasaray'a veda ediyor

Galatasray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşmaya vardı. Başarılı orta saha oyuncusu önümüzdeki sezondan itibaren Pendikspor forması giyecek.

29 Ağustos 2023 Salı 18:15 - Güncelleme:
Yeni adresi belli oldu! Fredrik Midtsjö, Galatasaray'a veda ediyor
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Midtsjö'yü geçen sezon AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 28 maça çıkan Norveçli futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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