Yeni bir Alex doğuyor

Kanarya, Yassine Benzia’da hedefi tutturdu. Transferde kadrosuna birçok yeni isim katan Fenerbahçe, şu ana kadar en olumlu sonucu Cezayirli 10 numarada elde etti. Alex’ten sonra 10 numara mevkisinde bir türlü istediği kalitede oyuncu bulamayan Sarı-Lacivertliler, Benzia’nın ilk kez görev yaptığı Konyaspor deplasmanında umutlandılar. 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11başladığı maçta 86 dakika oyunda kaldı.

1 ASİST, 4 DE ŞUT PASI VERDİ

55 kez topla buluşan ve yüzde 84 pas isabetiyle oynayan Benzia özellikle yan pasları etkili bir şekilde takım arkadaşlarına kazandırdı. Maçın galibiyet golünü atan Elmas’a asisti yapan isim olan Benzia ayrıca 4 de gollük pas verdi, ancak arkadaşları bunu değerlendiremedi. 5 orta yapan Cezayirli yıldız, ceza sahası dışından bir de şut çekti ancak isabet bulamadı. Benzia ikili mücadelelerde de yüzde 56 başarı sağladı.