Yeni bir Alex doğuyor
Benzia, ilk kez forma giydiği karşılaşmada galibiyet golünün asistini yaparken, etkili pasları ile dikkat çekti. Alex’ten sonra bir türlü 10 numarada istediği futbolcuyu bulamayan Fener, Benzia ile umutlandı.
- AYGÜN ÖZİPEK
Kanarya, Yassine Benzia’da hedefi tutturdu. Transferde kadrosuna birçok yeni isim katan Fenerbahçe, şu ana kadar en olumlu sonucu Cezayirli 10 numarada elde etti. Alex’ten sonra 10 numara mevkisinde bir türlü istediği kalitede oyuncu bulamayan Sarı-Lacivertliler, Benzia’nın ilk kez görev yaptığı Konyaspor deplasmanında umutlandılar. 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11başladığı maçta 86 dakika oyunda kaldı.
1 ASİST, 4 DE ŞUT PASI VERDİ
55 kez topla buluşan ve yüzde 84 pas isabetiyle oynayan Benzia özellikle yan pasları etkili bir şekilde takım arkadaşlarına kazandırdı. Maçın galibiyet golünü atan Elmas’a asisti yapan isim olan Benzia ayrıca 4 de gollük pas verdi, ancak arkadaşları bunu değerlendiremedi. 5 orta yapan Cezayirli yıldız, ceza sahası dışından bir de şut çekti ancak isabet bulamadı. Benzia ikili mücadelelerde de yüzde 56 başarı sağladı.
Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedik
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe’nin kulüplerini satın alacağı yolunndaki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Özkan, “Damien Comolli, Fener’in transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu’nun ilk 11’nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik” diye konuştu.
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