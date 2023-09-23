Milli aranın ardından Süper Lig'de hasret, hafta sonunda oynanan maçlarla bitti. Şimdi 3 büyük kulübümüz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için Avrupa heyecanı başladı. Aslan, elemeleri geçip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı. Kara kartal ve sarı lacivertliler ise Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başarmıştı. Galatasaray, taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayarak Rams Park'ta yıllar sonra Devler Ligi müziğini çaldırdı. Sarı kırmızılı ekip bu maçtan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ise kendi evinde Nordsjaelland'ı mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Temsilcilerimiz adına haftanın son mücadelesine çıkan Beşiktaş ile Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Böylece Avrupa kupalarında ilk haftayı yenilgisiz 1 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtik, Son yılların en başarılı performansına doğru zirve yürüyüşümüz devam ediyor.

İSKOÇYA'YA GÖRE İYİ GEÇTİK

10. sırada bizi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden 2'si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10'daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İskoç ekibi Celtic, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-0 mağlup olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden İskoç ekiplerinden Rangers, sahasında ağırladığı Real Betis'i 1-0 mağlup ederken UEFA Konferans Ligi'ndeki Aberdeen, Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Takımlarımızın 1 galibiyet, 2 beraberlik ile yenilgisiz geçtiği haftayı İskoçya; 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile kapattı.

Ülke puanı sıralaması 2023: Güncel ülke puanı son durumu, Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 90.303

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 73.141

4- Almanya: 71.195

5- Hollanda: 55.700

6- Fransa: 53.831

7- Portekiz: 48.982

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 33.850

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.875

AVRUPA KUPALARINDA TARİH YAZDIK!

UEFA Ülke Sıralaması'nda 2021-22 sezonunu 20. sırada tamamladık ve sonrasında 2022-23 dönemini 12. sırada bitirdik. Bu önemli çıkışımızı bu sezon da sürdüreceğimizin sinyallerini net bir şekilde verdik. 4 takımla başladığımız Avrupa'da şu an 3 takımlayız ve toplam 7.250 ile bu sezon en fazla puan toplayan ülke açık ara farkla zirvedeyiz.

YENİ BİR REKOR GELEBİLİR

Bu açıdan rekor kırdığımız geçen sezon 11.800 puan toplamıştık ve yeni bir rekor gelebilir. Hemen arkamızda 4.800'le Belçika var. Bu haftayı 1.000 puanla kapattık ve 33.850 ile 9. sıradaki yerimizi koruduk. Üstümüzde yine Belçika, 39.200'le 8. sırada. Eğer sezonu ilk 10 içerisinde bitirirsek, iki sezon sonra Süper Lig şampiyonumuz, ön eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.