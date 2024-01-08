Galatasaray'ın golcü stoperi Abdülkerim Bardakcı etkili performansını sürdürüyor. Bardakçı, attığı müthiş golün ardından son dakikalarda da ağları havalandırdı ve 3-0 kazandıkları mücadeleyi 2 golle tamamlayarak yeni bir rekora ulaştı.

ABDÜLKERİM'DEN FORVET GOLÜ

Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta topla buluşan Kerem Demirbay sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Abdülkerim sol ayağıyla voleyi vurdu, top kaleci Deniz'in solundan ağlarla buluştu. Abdülkerim, dakikalar 63'ü gösterirken gelişine harika bir gol attı ve görüntü açısından tam bir golcü vuruşu yaparak taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Eyüp Aydın'ın asistinde dakikalar 90+3ü gösterirken Abdülkerim Bardakcı bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

YENİ BİR REKOR GELDİ!

Opta'nın verilerine göre; 2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı. Golcü stoper eski takımı Konyaspor karşısında da sahneye çıkarak takımı adına 2 gol attı ve Konyaspor maçının adamı oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 63'üncü dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Abdülkerim Bardakcı, gol sevinci sırasında eski takımı Konyaspor'dan arkadaşı olan Ahmet Çalık'ı unutmadı. Galatasaraylı futbolcu, golün ardından üzerinde "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtle sevincini yaşadı.