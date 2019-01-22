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Yeni Çorumspor, Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı!

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı.

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TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da teknik  direktör Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantının  ardından teknik direktör Mehmet Aurelio ile yolların ayrıldığı belirtildi.
 
Aurelio ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının aktarıldığı  açıklamada, "Mehmet Aurelio ile futbolcularımız, duygusal bir veda  gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar  dileriz." ifadelerine yer verildi.
 
Şehir dışında bulunan kulüp başkanı Fatih Özcan'ın akşam saatlerinde  kente gelerek futbolcularla durum değerlendirmesi yapacağının kaydedildiği  açıklamada, ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla  paylaşılacağı aktarıldı.
 
Geçen yıl eylül ayında göreve gelen Mehmet Aurelio, kırmızı-siyahlı  ekiple çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
 
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 28 puanla 4. sırada bulunan Çorum ekibi, Aurelio yönetiminde çıktığı son maç olan Muğlaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. (AA)

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