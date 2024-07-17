İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0822
  • EURO
    36,245
  • ALTIN
    2615.53
  • BIST100
    11134.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni golcü İtalya'dan! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına kancayı taktı
Spor

Yeni golcü İtalya'dan! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına kancayı taktı

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, transfer düğmesine bastı. Sarı lacivertli ekip, Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'i gündemine aldı.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Yeni golcü İtalya'dan! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızına kancayı taktı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir golcüyü gündemine aldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan Football Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Jovic için yaptığı ilk teklif Milan tarafından kabul edilmedi ancak kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

10 GOLE KATKI YAPTI

İsmi Rus ekibi Zenit ile de anılan 26 yaşındaki Jovic, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol 1 asistlik performans göstermişti.

LUKA JOVIC KİMDİR?

Jovic, kariyeri boyunca Kızılyıldız, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina ve Milan kulüplerinde forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.