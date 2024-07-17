Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir golcüyü gündemine aldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan Football Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Jovic için yaptığı ilk teklif Milan tarafından kabul edilmedi ancak kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

10 GOLE KATKI YAPTI

İsmi Rus ekibi Zenit ile de anılan 26 yaşındaki Jovic, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 9 gol 1 asistlik performans göstermişti.

LUKA JOVIC KİMDİR?

Jovic, kariyeri boyunca Kızılyıldız, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina ve Milan kulüplerinde forma giydi.