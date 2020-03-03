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Spor

Fenerbahçe'de son dakika: Yeni hoca bu akşam açıklanıyor, 2 aday var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün Trabzonspor ile oynanacak kupa maçının ardından Ersun Yanal'ın halefini kulübün resmi sitesinden duyuracağı öne sürüldü.

03 Mart 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:48

Antalyaspor’la berabere kaldıktan sonra Ersun Yanal’ın da isteğiyle tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu. Yeni bir iddiaya göre ise Başkan Ali Koç, takımın başına getireceği yeni hocayı bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak maçın ardından açıklayacak.

KORKUT VE LABADDIA FAVORİ

Ligde 4 hafta önce Kadıköy’de Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra yeni teknik direktörün işini bitirdiği söylenen Başkan Koç’un bu akşamki kritik derbinin ardından resmi siteden Fenerbahçe’nin teknik patronunu duyuracağı belirtiliyor. Bunun yanında merak edilen çalıştırıcının Bruno Labaddia veya Tayfun Korkut isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

ADRES YİNE AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİ

Öte yandan kadrosunda hâlihazırda “Rogon” menajerlik firmasından 4 oyuncu (Mehmet Ekici – Tolga Ciğerci – Falette – Luiz Gustavo) barındıran Fenerbahçe’nin, yine aynı şirketten teknik direktör talebinde bulunduğu bilgisi geldi. Başkan Koç’un bunun yanında Borussia Dortmund modeli için prestijli bir sportif direktörle de el sıkıştığı kaydedildi.

(Diriliş Postası)

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