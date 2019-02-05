Yeni lider Feghouli

SEZONUN ikinci yarısında üç kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’den kadroda değişiklik kararı. Sarı-Kırmızılılar’ın hocası takıma yeni katılan oyunculardan sonra formu giderek yükselen Sofiane Feghouli’ye daha fazla sorumluluk verecek. Cezayirli yıldız, sol kanatta oynasa da sezonun kalanında maestro görevi yapacak.

TERİM’İN GÜVENİNİ KAZANDI

Ligin ilk yarısına yedek başlayan, daha sonra ilk 11’de yer bulmaya başlayan Feghouli, ilk golünü 17. haftadaki 4-2’lik Sivas maçında atarken, ilk asistini de ikinci devrenin ilk haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında yapmıştı. Geçen haftaki Alanya deplasmanında takımının beraberlik golünü atarken Cezayirli yıldız, Fatih Terim’in de güvenini yeniden kazandı.

DAHA ÇOK İNİSİYATİF AL!

Belhanda’dan beklediği verimi alamayan Terim, ligde hafta sonu Trabzonspor’la oynanacak karşılaşma öncesi Sofiane Feghouli ile özel bir görüşme yapıp, “Bundan sonra takımın yeni lideri sen olacaksın. Oyun içinde inisiyatif almaktan çekinme” talimatı verdi. Trabzon’a karşı yeni transferler Marcao ve Luyindama’nın yına sıra cezası biten Digane de 11’de olacak.