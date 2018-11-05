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Yeni lider Valbuena

Koeman, Galatasaray derbisinde ilk 11’de oynattığı yıldız futbolcunun performansından memnun kaldı. Hollandalı hoca Valbuena’ya “Benim sahadaki liderim sensin” dedi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’DE Mathieu Valbuena yeniden kıymete bindi. Geçen sezon Aykut Kocaman’ın son dönemde kadroda düşünmediği isimlerden birisi olan ve bu sezon da Cocu’nun yedek kulübesine mahkum ettiği Fransız futbolcunun yıldızı Erwin Koeman ile parlamaya başladı. Derbide ilk 11’de yer alan Valbuena bir gol attı, bir de asist yaptı.

SAVUNMAYA DA KATKI SAĞLADI

Koeman, beraberliği getiren penaltı golü ve asistin dışında Valbuena’nın ortaya koyduğu performanstan da çok memnun kaldı. Hücuma güç katan ve çok eleştirildiği “savunmaya yardım etmiyor” sözüne rağmen defansif anlamda da olumlu işler yapan Valbuena’nın bundan sonra Koeman döneminde ilk 11’de sürekli olarak yer bulacağı belirtildi.

ANDERLECHT’E İSVEÇLİ HAKEM

Hollandalı teknik adam, Valbuena ile bir görüşme yaparken, “Senin tecrübene ve kalitene güveniyorum. Bundan sonraki maçlarda benim sahadaki liderim sen olacaksın. Yüzümü kara çıkarma ve gerçek kaliteni ortaya koy” diye konuştu. Öte yandan Sarı-Lacivertli takımın Anderlecht ile Avrupa Ligi’nde oynayacağı karşılaşmayı İsveçli Andreas Ekberg yönetecek.

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