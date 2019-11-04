Yeni ligin formatı belli

UEFA 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamaya başlayacağı Konferans Ligi’nin formatını açıkladı.

Yeni ligin belli başlı özellikleri şunlar:

● Dörderli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.

● Avrupa Ligi’nde üçüncüler artık elenmeyecek ve yollarına Konferans Ligi 2. turundan devam edecek.

● Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar direkt olarak bir üst tura çıkarken, sekiz grup ikincisi ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımla bir ‘ara play-off’ oynayarak, burdan çıkacak galipler, yola son 16 turuyla devam edecek.

● Konferans Ligi başlayınca Avrupa Ligi’nde 48 olan takım sayısı, 32’ye düşürülecek.

● Konferans Ligi’nde maçlar Perşembe günleri 18.45 ve 21.00’de oynanacak.

● Konferans Ligi’nde şampiyon olan takım, bir sonraki sezon otomatik olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.