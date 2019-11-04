Yeni ligin formatı belli
UEFA’nın 2021-22’den itibaren uygulamaya başlayacağı Konferans Ligi 8 grupta toplam 32 takım ile oynanacak. Avrupa Ligi üçüncüleri elenmeyip, yollarına bu ligde devam edecek.
- Star Spor
UEFA 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamaya başlayacağı Konferans Ligi’nin formatını açıkladı.
Yeni ligin belli başlı özellikleri şunlar:
● Dörderli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.
● Avrupa Ligi’nde üçüncüler artık elenmeyecek ve yollarına Konferans Ligi 2. turundan devam edecek.
● Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar direkt olarak bir üst tura çıkarken, sekiz grup ikincisi ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımla bir ‘ara play-off’ oynayarak, burdan çıkacak galipler, yola son 16 turuyla devam edecek.
● Konferans Ligi başlayınca Avrupa Ligi’nde 48 olan takım sayısı, 32’ye düşürülecek.
● Konferans Ligi’nde maçlar Perşembe günleri 18.45 ve 21.00’de oynanacak.
● Konferans Ligi’nde şampiyon olan takım, bir sonraki sezon otomatik olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.
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