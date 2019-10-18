Yeni maestro Gustavo

FENERBAHÇE’NİN transferin son gününde Fransa’nın Marsilya Kulübü’nden 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Luiz Gustavo, Denizlispor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan kaptan Emre Belözoğlu’nun görevini üstlenecek. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu hem rakip takımın ataklarını kesecek hem de Sarı-Lacivertli forvetleri gol yollarına sokacak pasları atacak. Milli maçlar nedeniyle verilen arada özel çalışmalarla form grafiğini de yükselten Luis Gustavo, “Kaptanımız Emre’yi aratmamak için elimden geleni yapacağım. Göreve hazırım” diye konuştu.