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Spor

Yeni Malatya galibiyeti hatırladı! 12 maç sonra 3 puan geldi

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve tam 12 maç aradan sonra kazandı

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 23:04
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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Vidar Orn Kjartansson kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

HİKMET KARAMAN'A KIRMIZI KART!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın 76. dakikasında adeta çılgına döndü. Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrasında hakem Özgür Yankaya'ya itirazlarda bulunan Karaman, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'de son olarak 15. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta kazanan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle tam 12 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı ve 28 puanla 14. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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