Yeni Malatya Süper Lig'e veda etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:11

Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Papy Djilobodji'den geldi. Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Yeni Malatyaspor, 17. sırada Süper Lig'e veda etti. Pandemi sonrasında oynadığı 8 maçta da yenilgi görmeyen tek takım olan Gaziantep FK ise sezonu 46 puanla, 8. sırada tamamladı.