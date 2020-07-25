İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
Spor

Yeni Malatya Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatya evinde Gaziantep FK ile oynadı. Gaziantep FK'nın 1-0 kazandığı maçın sonunda Yeni Malatya küme düştü.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:11
ABONE OL

Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Papy Djilobodji'den geldi. Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Yeni Malatyaspor, 17. sırada Süper Lig'e veda etti. Pandemi sonrasında oynadığı 8 maçta da yenilgi görmeyen tek takım olan Gaziantep FK ise sezonu 46 puanla, 8. sırada tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.