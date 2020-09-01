Yeni Malatyaspor 5 transfer daha yapacak

IHA 01 Eylül 2020 Salı 11:32 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 11:32

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Şu ana kadar bonservisini aldığımız Hafez ile birlikte 6 transfer yaptık. En az 5 transfer daha yapacağız. Hedefimiz lig başlayana kadar bu oyunculara imza attırmak” dedi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Gevrek, yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurmak için çabaladıklarını kaydederek, “Şu ana kadar bonservisini aldığımız Hafez ile birlikte 6 transfer yaptık. En az 5 transfer daha yapacağız. Hedefimiz lig başlayana kadar bu oyunculara imza attırmak. Aldığımız oyuncuların kalitelerine güveniyoruz. Bu süreçte en büyük sorun alınan oyuncuları getirebilmek. Pandemiden dolayı uçak seferleri çok kısıtlı. Hamza hocamızla birlikte istişare yaparak iyi bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.

“İZLEDİĞİMİZ OYUNCULAR ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIK”

Gevrek, en az 5 transfer daha yapacaklarını belirterek, “Kadroda takviye yapmamız gereken bölgeler var. En acil mevkiler savunma ve forvet. 2 savunmaya 2 de forvete oyuncu almayı planlıyoruz. Bu anlamda daha önce izlediğimiz oyuncular üzerine yoğunlaştık. Bu oyuncularla anlaşma zemini arıyoruz. Tabi diğer takımlarda da kamp kadroları netleştikçe bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz birkaç oyuncunun boşa çıkacağını tahmin ediyoruz. O oyuncular için de girişimimiz olabilir” diye konuştu.