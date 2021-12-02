Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u 3-1 yenerek turladı

2 Aralık 2021 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:50

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Akhisarspor kupaya veda ederken, Yeni Malatyaspor ise bir üst tura yükseldi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Turgut Doman, Burak Cansız, Suat Güz

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ahmet - Awuku, Hadadi (Dk.46 Hafes), Ndong, Mallan, Eric, Walter (Dk.60 Tetteh), Mounir, Jospin (Dk.46 Mert, Dk.101 Atakan) Muhammed, Kubilay (Dk.78 Osman)

AKHİSARSPOR: Enes - Göksu, Yavuz (Dk.101 Halil), Serkan (Dk.71 İlke), Mert (Dk.101 Mehmet), Bertuğ, Yusuf Acer (Dk.86 Oğuzcan), Semih (Dk.101 Bora), Yusuf Cihat, Orçun (Dk.58 Yusuf Kanal), Kemal

GOL: Dk.95 Tetteh, Dk.114 Haqi Osman, Dk.120+1 Mounir (Yeni Malatyaspor) Dk.109 Yusuf Cihat (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Awuku, Hafes, Haqi (Yeni Malatyaspor) Yusuf Acer, Bertuğ (Akhisarspor)