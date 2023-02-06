Yeni Malatyaspor Antrenörü İlhan Var: Enkaz altında kalan kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a hala ulaşamadık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gaziantep ve civar illerde de etkili olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Malatya'da da hissedilen deprem için Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü İlhan Var son durum ve yaşadıkları için, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Var, "Ülkece büyük bir afet yaşıyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a hala ulaşamadık. AFAD ekipleri çalışıyor ama hiçbir işaret yok şu an. Eşi kurtuldu, Ahmet'in yerini tarif etti. Burada olması gerekiyor diye aramalar sürüyor. Ahmet'in de kurtulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.