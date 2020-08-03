İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9659
  • EURO
    8,2095
  • ALTIN
    441.556
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeni Malatyaspor Arturo Mina'yı takımda tutacak
Spor

Yeni Malatyaspor Arturo Mina'yı takımda tutacak

Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

IHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28
ABONE OL

Önümüzdeki sezon da Süper Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle zor duruma düşen kulüplerden olan Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Pandemi sürecinde büyük ekonomik kayıplar yaşayan kulüpler yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcuların yerini doldurmak için kara kara düşünüyor.

Yeni Malatyaspor da yeni sezon öncesi önemli sayıda oyuncusu ile sözleşmesi sona eren kulüplerden.

Sarı kırmızılı kulüpte sezonun tamamlanmasıyla birlikte Issiar Dia, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Kjartansson, Karim Hafez, Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek. Sarı kırmızılıların sözleşmesi biten oyunculardan yeniden anlaşmayı düşündüğü tek oyuncunun Arturo Mina olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk transferini ise Bulgaristan takımlarından Ludogorets’in 28 yaşındaki Kongolu forveti Jody Lukoki’yi renklerine bağlayarak yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.