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  • Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonu hakemin üzerine yürüdü! Saha karıştı
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonu hakemin üzerine yürüdü! Saha karıştı

2-2 berabere biten Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü. Hakemlere tepki gösteren Adil Gevrek'i güvenlik güçleri önledi.

DHA23 Aralık 2021 Perşembe 19:57 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:57
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Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının bitmesiyle sarı siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek, hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü. Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise "Adil istifa", "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdi.

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