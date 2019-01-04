Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Sadık Çiftpınar'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, DHA'ya yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

(DHA)