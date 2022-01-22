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Spor

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

22 Ocak 2022 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:58
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Ekram Kan ve İbrahim Bozbey yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya otururken, AVAR'da Kerem Ersoy ve Alper Akarsu bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

YENİ MALATYASPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

25. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın Beşiktaş kalesine yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda top direkten geri döndü.

İlk 11'ler şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Philip, Semih, Sadık, Hafez, Aabid, Azubuike, Mounir, Mehdi, Mustafa, Dicko

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Kenan, Teixeira, Batshuayi

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