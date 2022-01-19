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Spor

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının günü ve saati değişti

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinden dolayı 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş müsabakası da 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:39
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının cumartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.

Ligde 22. hafta mücadelesinde dün kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının elverişsiz hava ve saha koşulları devam ettiği için ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihinde değişiklik yapıldığı ifade edildi.

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