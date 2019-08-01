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Yeni Malatyaspor bir üst tura yükseldi

Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur eleme maçında, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana’yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

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Yeni Malatyaspor, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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