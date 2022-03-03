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Spor

Yeni Malatyaspor Cihat Arslan'la ilk maçına çıkıyor

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

AA3 Mart 2022 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 12:07
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MALATYA (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 17 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, geçtiğimiz gürlerde sözleşme imzalanan teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Malatya ekibinde cezası devam eden Sadık Çiftpınar, Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, ligin 9. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-0 yenmişti.

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