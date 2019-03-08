Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor'a 2-0 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı
Spor Toto süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti.
Spor Toto süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Sivasspor, Fatih Aksoy ve Douglas'ın golleriyle Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 35. dakikasında genç savunmacı Fatih Aksoy, Özer Hurmacı'nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde Özer, yine sahneye çıktı ve bu sefer ortasını Douglas'a gönderdi. Brezilyalı yıldız, attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Sivasspor, puanını 34'e çıkartarak maç fazlasıyla ligde 7. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise aynı puanla, averaj farkıyla Sivasspor'un 1 basamak üstünde 6. sırada yer aldı.
Sivasspor, 3 karşılaşma sonrasında ilk galibiyetini elde ederken, Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.
Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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