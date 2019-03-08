Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor'a 2-0 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Spor Toto süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Sivasspor, Fatih Aksoy ve Douglas'ın golleriyle Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında genç savunmacı Fatih Aksoy, Özer Hurmacı'nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Özer, yine sahneye çıktı ve bu sefer ortasını Douglas'a gönderdi. Brezilyalı yıldız, attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Sivasspor, puanını 34'e çıkartarak maç fazlasıyla ligde 7. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise aynı puanla, averaj farkıyla Sivasspor'un 1 basamak üstünde 6. sırada yer aldı.

Sivasspor, 3 karşılaşma sonrasında ilk galibiyetini elde ederken, Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.