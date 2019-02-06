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Yeni Malatyaspor Göztepe'yi 1-0 yendi

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.

Yeni Malatyaspor bu sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Ev sahibi ekibe Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 44. dakikada devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı attı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi henüz açıklanmadı.

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